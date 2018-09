Le Festival FrancoFaune : 5 ans de biodiversité musicale.

À l’origine de FrancoFaune, il y avait l’ambition de redonner goût à la " chanson française ", de sortir des sentiers habituels de la " variété " aux rimes riches et aux guitares de bois. Bref, donner une nouvelle jeunesse à la musique francophone.

En seulement 5 ans, FrancoFaune est devenu à la fois une communauté dynamique, un cercle vertueux et un projet rassembleur. Le temps d’un festival chaleureux et à taille humaine, Bruxelles accueille des artistes et des professionnels de toute la francophonie, autour d’une passion et d’ambitions partagées. La recette délibérément piquante du festival fonctionne : un savant dosage d’espèces musicales en voie d’apparition et de têtes d’affiche qui sortent de leurs zones de confort pour tenter l’exercice de la carte blanche.

Le festival vous donne rendez-vous : du 4 au 14 octobre dans divers lieux bruxellois.

Infos: www.francofaune.be