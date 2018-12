Le Dimanche, une 17e édition placée sous le signe de l’Héritage!

Qu’il soit culturel ou familiale, nous sommes tous porteurs d’une forme d’héritage. Nous vous invitons à venir passer une journée chaleureuse et conviviale, où le divertissement se conjugue à la découverte culturelle.

Au programme de cette édition : deux documentaires, un concert, une exposition, un atelier DIY, des livres, des jeux, de bons petits plats et plein de beaux moments à partager.

11h – Documentaire : Manu le film

Le jour où Manu Bonmariage, cinéaste du "réel", a décidé d’appeler sa deuxième fille, par le même prénom que lui ‘Emmanuelle’, était-ce pour la postérité ? Et le jour où ce même Manu cinéaste lègue une caméra à cette même fille, Emmanuelle, celle-ci devient elle alors dépositaire d’une histoire, d’un trajet ?

15h – Documentaire : Enfants du Hasard

Thierry Michel et Pascal Colson nous emmènent dans une école communale d’une ancienne cité minière. Des enfants en dernière année primaire et madame Pirlet qui les épaule sur le chemin de l’apprentissage avec rigueur et bienveillance…

14h & 17h – Concert : Ali Danel

Plus que jamais libre comme l’air, l’enfant prodige du label La Souterraine vous invite à découvrir de son univers : Sonorités de country américaine à la sauce francophone, ambiance western, mélodies délicieusement insouciantes et grandes épopées sauvages à travers les plaines : ici les guitares et les banjos côtoient des percussions plus exotiques tandis que le timbre vocal se fait grave, mais toujours aussi rieur et bienveillant.

Atelier DIY : Papier cadeau en tissu réutilisable avec Aline

Et si un foulard ancien, notre jolie écharpe et un vêtement qu’on adorait pouvaient devenir un emballage cadeau ? Apprenons à emballer nos paquets de façon ludique et écologique, découvrez l’art du Furoshiki!

Expo : Une belle exposition de plusieurs jeunes artistes qui présenteront leurs travail sur le thème de l’héritage. Une présentation du souvenirs de l’instant personnel ou historique sous différents points de vue et interprétations différentes.

Food : Quent on a faim sera présent toute la journée pour vous régaler de ses bons petits plats de grand-mère! Des produits de qualité, une consommation responsable et des délicieuses recettes à l’ancienne

Le Bar de l’ Atelier 210 vous proposera une sélection de boissons froides et chaudes.

Et comme toujours, une sélection de BDs, des jeux de sociétés en collaboration avec Let’s play together et des chouettes moments à partager sur le canapé bien douillet du 210.

INFOS PRATIQUES

Le dimanche 9 décembre, de 11h à 19h

Atelier 210 @ Chaussée Saint-Pierre 210, 1040 Bruxelles –

Entrée libre (prix suggéré de 5€)

www.dimancheorange.be