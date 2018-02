La STIB, Top Employer 2018 .

La STIB, se voit décerner, pour la 4e année consécutive, la certification Top Employer.

La certification Top Employer est délivrée chaque année par le Top Employers Institute. Elle distingue les meilleurs employeurs à travers le monde.

Pour obtenir ce certificat, les entreprises doivent se soumettre à une étude indépendante rigoureuse et répondre à des critères stricts. Sont évalués les processus et la stratégie RH, mais également des éléments tels que la communication interne, les valeurs et la façon dont elles sont véhiculées et vécues à travers l’entreprise ainsi que les mécanismes mis en place pour favoriser les échanges entre collaborateurs. Gestion des talents, planification des effectifs, développement du leadership, gestion des carrières et successions, rémunérations, avantages sociaux, culture d’entreprise, développement des compétences, formation, attention portée au bien-être des collaborateurs, … sont autant de critères audités par le Top Employers Institute.

Les organisations certifiées proposent un environnement de travail de qualité, favorisent le développement des talents à tous les niveaux de l’entreprise et s’efforcent d’améliorer en permanence leur gestion des Ressources Humaines.

Le label Top Employer constitue un atout non négligeable pour la STIB à la recherche de nouveaux talents pour développer ses activités.