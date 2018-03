La STIB recrute 650 personnes en 2018.

Extension du réseau, renforcement des fréquences, prolongement de lignes, commandes de nouveaux véhicules…. Les projets en cours et à venir ne manquent pas au sein de la Société bruxelloise de transport public.

Et qui dit projets, dit besoins en personnel. Avec près de 1.000 personnes recrutées en 2017 et plus de 650 postes à pourvoir en 2018, la STIB se positionne plus que jamais comme un employeur incontournable en Région bruxelloise.

Nouvelle ligne de tram 9, prolongement du tram 94, Plan Directeur Bus, métro 3, arrivée de nouveaux bus hybrides et électriques sur le réseau, …. L’année 2018 verra, tout comme les années précédentes, de nombreux projets se poursuivre, se développer, être lancés, en faveur de la mobilité bruxelloise et de la qualité de la vie en ville, au bénéfice de tous et toutes.

Plus de 650 postes à pourvoir en 2018

Et qui dit projets et investissements à réaliser, dit besoins en personnel. Du personnel pour remplacer les départs naturels, mais également du personnel supplémentaire pour continuer à améliorer et renforcer l’offre de transport public à Bruxelles. La vague de recrutement menée par la STIB ces dernières années se poursuivra donc en 2018, avec plus de 650 postes à pourvoir : du personnel de conduite (environ 350, dont plus de 150 chauffeurs/conductrices de bus et plus de 100 conducteurs/conductrices de tram) mais surtout des électromécaniciens ayant des compétences en hydraulique et en pneumatique et des électriciens (plus de 120), sans oublier du personnel de sécurité (plus de 20), du personnel technique (IT & Telecom, construction, , …) (plus de 60), des managers pour encadrer les équipes, etc. Parmi ces postes à pourvoir, près de la moitié sont destinés à remplacer les départs naturels et l’autre moitié sont des fonctions supplémentaires. Pour recruter ces nouveaux collaborateurs, la STIB continuera à multiplier les canaux : presse spécialisée, participation à de nombreux salons de l’emploi et jobevents, présence sur LinkedIn, organisation de Jobdating, etc.

Près de 1.000 recrutements en 2017

La STIB a procédé l’an dernier à 980 recrutements. En plus des 275 mutations internes ce sont donc pas moins de 705 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise. Avec 1.085 recrutements effectués en 2015 et 1.010 en 2016, la vague d’engagements se poursuit donc au sein de l’entreprise bruxelloise de transports publics. Les profils recherchés l’an dernier étaient principalement du personnel de conduite (50%), des ingénieurs et Bacheliers (20%), des techniciens (17%). Au 1er janvier 2018, la STIB comptait 8.773 collaborateurs, contre 8.592 fin 2016 (+2%). Pour rappel, en 2000, le personnel de la STIB était composé de 5.881 personnes (+49% en 2017).

Le cap des 10% de femmes est franchi

La STIB mène depuis de nombreuses années une politique de recrutement active visant à attirer davantage de femmes. Participation à des salons de l’emploi et campagnes de recrutement ciblés, mise en avant des femmes de l’entreprise, … Cette politique porte ses fruits puisque la proportion de femmes au sein de l’entreprise ne cesse d’augmenter ces dernières années. Parmi les 705 nouveaux collaborateurs engagés en 2017, 17,4% sont des collaboratrices. En 2015 on dénombrait 740 femmes au sein de la STIB, contre 811 en 2016 et 898 en 2017, ce qui représente une augmentation de 21% en deux ans. Aujourd’hui les femmes représentent 10,2% de l’ensemble du personnel de la STIB (contre 9,3% en 2015 et 9,8% en 2016).

Infos: www.stib.be