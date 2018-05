La STIB inaugure, très bientôt, une toute nouvelle ligne: la ligne 33.

Inauguration de la ligne 33, la première city line 100% électrique.

A partir du 1er juin, une nouvelle ligne de bus desservira l'hyper centre de Bruxelles et les quartiers commerçants du haut et du bas de la ville. La ligne 33 est ainsi la première des six nouvelles lignes de bus du Plan Bus de la STIB, approuvé par le Gouvernement bruxellois, à se concrétiser.

Cette ligne entre les quartiers Dansaert et Louise est composée de 13 arrêts qui permettront une connexion quotidienne directe entre le haut et le bas de la ville.Dénommés Citybus, ces bus ont la particularité d’être un peu plus courts que les bus standards classiques, ce qui leur permet de circuler facilement dans les rues étroites du centre-ville. L’arrivée de ces nouveaux bus marque ainsi un premier pas important vers une flotte électrique complète des transports publics bruxellois d'ici 2030.