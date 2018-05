la Semaine de la Santé à Molenbeek.

Du 14 au 18 mai 2018, Semaine de la Santé à Molenbeek.

Trois journées de sensibilisation et de réflexion autour de la santé. Divers moments thématiques autour du handicap, du bien-être et de la santé sont prévus selon les journées : projection de courts métrages en lien avec les situations de handicap , petit déjeuner santé, rencontre avec des diététiciennes, gymnastique douce et prévention des chutes, cours de taî chi, d’indiaka, présentation du concept de pharmacien de référence, réanimation et premiers soins, dépistage diabète, massages, démonstration handisport le mercredi avec un match de basket.

Au-delà des activités, il y a en continu la présence de +- 50 exposants. Le vendredi est réservé à une grande collecte de sang organisée en collaboration avec la Croix-Rouge.

De la petite restauration à prix démocratique est prévue.

Rendez-vous: Salle du Sippelberg, avenue du Sippelberg 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Entrée gratuite

Réservations conseillées

au 02 412 36 81 et 02 412 36 80

ou par e-mail : affairessociales@molenbeek.irisnet.be

Infos: http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/Semaine_de_la_Sante/4178/