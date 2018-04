La Ritournelle, des vêtements de seconde main pour enfants à Schaerbeek!

Un nouveau magasin a ouvert ses portes au numéro 77 de la rue des pâquerettes à Schaerbeek! Il s'agit d'un magasin entièrement dédié aux enfants!

La Ritournelle c'est un magasin de vêtements de seconde main pour enfants. Il fonctionne sur le principe du dépôt-vente. Soit vous venez faire des bonnes affaires, soit vous y déposez des vêtements. Les vêtements que vous souhaitez vendre doivent être en bon état, lavés et repassés. La Ritournelle propose une sélection de vêtements à partir de la naissance jusqu'à 8 ans ainsi qu'une gamme de jouets en bois de seconde main également.

Pour Julie Roisin, gérante de La Ritournelle, c'était important de pouvoir proposer ce type de services à Schaerbeek: "C'est une commune dans laquelle il y a de plus en plus de familles avec des jeunes enfants, il y avait une réelle demande pour ce type de magasins". Bien souvent, les enfants grandissent très vite et n'ont pas le temps d'user leurs vêtements. Si ceux-ci sont de qualité, ça vaut la peine de les revendre pour essayer d'en faire profiter d'autres enfants mais surtout d'alléger le portefeuille des parents. Vous trouverez ainsi des vêtements de marques à petits prix à La Ritournelle.