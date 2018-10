La nouvelle expo du Musée des Sciences Naturelles: Ours et Nounours.

Ours et Nounours, propose aux enfants de 4 à 104 ans de découvrir les animaux sauvages qui se cachent derrière les doudous et personnages de livres ou de dessins animés de notre enfance.

Avec cette exposition, vous approcherez d’un peu plus près ces animaux sauvages et bousculerez votre imaginaire en rencontrant les huit espèces d’ours qui peuplent actuellement notre Terre.

Quelles sont leurs caractéristiques biologiques, leurs divers habitats, leur histoire évolutive, leurs relations avec les hommes, les mythes et légendes qui leur sont associés ? Comment parler de ces animaux sans évoquer les menaces qui pèsent sur eux et les enjeux liés à leur conservation ?

Pour répondre à ces questions, des objets issus de différentes collections sont présentés dans l’exposition. Parmi eux, il y a 23 spécimens d’ours naturalisés (16 issus des collections du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, 3 prêtés par le Muséum de Toulouse et 4 appartenant à nos propres collections) et plus d’une douzaine de pièces ostéologiques. Des restes d’ours des cavernes ont aussi été retrouvés dans plusieurs grottes belges.

Spécimens naturalisés et fossiles d’une incroyable richesse, accompagnés de multimédias, vidéos, installations interactives, reconstitutions 3D, sans oublier les quelques 650 ours en peluche dont un centenaire et les répliques des deux plus anciens nounours, vous entraînent à la rencontre de ces fascinants plantigrades.

Accompagnés de leur nounours et munis d’un badge spécial, les plus jeunes suiveront en parallèle un parcours interactif – spécialement conçu pour eux – qui va les amener à observer, imiter, comparer et associer pour découvrir le monde des ours en s’amusant ! Le badge déclenche une vingtaine de bornes multimédias, projections et manipulations spécialement pensées pour les 4 ans et plus. Parents et enfants découvrent ainsi l’expo en famille… chacun à son niveau !

Exposition temporaire du Muséum des Sciences naturelles, du 18 octobre 2018 au 1er septembre 2019.

Nocturne des Musées bruxellois le jeudi 22 novembre de 17h à 22h

Muséum des Sciences naturelles

Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles

www.sciencesnaturelles.be