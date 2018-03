La nouvelle application OFACE.

Les émoticônes nous permettent de partager nos humeurs, bonnes ou mauvaises, nos envies, nos coups de cœur. C’est facile, amusant et rapide. Mais, cela reste souvent, très impersonnel.

oFace révolutionne le monde des émoticônes en permettant à chacun de créer émoticône personnalisé, avec votre propre visage. C’est ludique, facile à réaliser et cerise sur le gâteau, c’est gratuit!

C'est très simple d'utilisation:

-Prenez-vous en selfie

-Modifiez le positionnement et la couleur des yeux, de la bouche et des sourcils à votre guise. Modifiez le positionnement et la couleur des yeux, de la bouche et des sourcils à votre guise.

-Une fois que vous êtes satisfaits du résultat, jusqu’à 200 émoticônes seront ensuite générés automatiquement par oFace.

Infos: www.oface.org