La méditation accessible à tous gratuitement dans un parc anderlechtois

C’est une première en région bruxelloise, un parcours méditatif vient de voir le jour au parc du Vogelzang à Anderlecht. L’occasion de se mettre un pied à l’étrier de la méditation si vous n’avez jamais testé. Au cours de la promenade, huit balises vous permettent de vous détendre, de lâcher prise, d’apprendre à respirer…

Pour la réalisation de ce parcours en pleine nature, Bruxelles Environnement et l’hôpital Erasme ont travaillé en étroite collaboration. Les concepteurs ont utilisé des techniques de gestion du stress et de développement personnel. Ils ont mis au point des balises qui vous invitent à tester différentes pratiques, soit par vous-même, soit en suivant l’enregistrement audio disponible via le site de Bruxelles Environnement. Le parcours se décline comme suit :

Balise 1 : Etre pleinement dans l’instant présent

Balise 2 : Accueillir le positif, évacuer le négatif

Balise 3 : Activer l’énergie vitale et les capacités d’apaisement

Balise 4 : La posture, une attitude dans la vie

Balise 5 : Développer les 5 sens

Balise 6 : Le bien-être dans la verticalité

Balise 7 : Prendre conscience de sa présence dans l’environnement

Balise 8 : Donner du sens à sa vie

Faut-il réaliser le parcours en entier ?

Disons-le d’emblée, non ! L’idéal est de prendre son temps, de suivre le parcours à son rythme dans un état d’esprit d’ouverture et de curiosité. Il est d’ailleurs conseillé de se limiter à la première balise pour commencer, de laisser ensuite les choses se mettre en place par elles-mêmes en vous, avant de revenir une semaine plus tard continuer la promenade. Au total, cela vous prendra deux mois pour réaliser le sentier en entier.

Le parcours est situé Rue Meylemeersch à Anderlecht, le long du ruisseau Vogelzangbeek, derrière l’hôpital Erasme. Il est accessible gratuitement.