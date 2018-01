La maquette du futur métro de la STIB s’expose au Salon de l’auto .

De nouvelles rames de métro vont arriver sur le réseau de la STIB d’ici fin 2019. Des rames que les curieux peuvent découvrir en exclusivité, sous forme d’une maquette grandeur nature, durant quatre jours, dans le cadre de l’expo #We Are Mobility qui se tient en marge du Salon de l’Auto.

Le métro bruxellois va fortement changer dans les prochaines années, avec l’arrivée de la future ligne 3 mais aussi la modernisation et l’augmentation des fréquences des lignes actuelles. C’est pourquoi la STIB a commandé de nouvelles rames de métro, dénommées M7. Ces véhicules sont construits par la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (" CAF "). Pour permettre au public d’en découvrir toutes les caractéristiques, une maquette grandeur nature est actuellement présentée au Palais 10 du Heysel. Elle est le clou de l’expo #We Are Mobility qui, dans le cadre du Salon de l’auto, présente la mobilité du futur.

Du jeudi 18 au dimanche 21 janvier, les visiteurs pourront découvrir, dans le Palais 10, la maquette des futures rames de métro M7, divisée en trois éléments : une partie du compartiment voyageurs dans laquelle les visiteurs pourront rentrer et qui présentera un mix des différentes configurations qui existeront (sièges longitudinaux et transversaux), un poste de conduite et un nez de véhicule dépourvu de poste de conduite, telle que se présentera, à terme, la version automatisée du futur métro. Un film expliquant la conception des rames sera également projeté.

Les voyageurs avaient déjà pu découvrir les nouvelles rames M7 en photo fin octobre, à la station de pré-métro Albert. Ils avaient à cette occasion pu donner leur avis sur leur look, en votant pour leur couleur préférée, le bronze ou l’argent. 7.455 voyageurs ont répondu entre le 25 octobre et le 19 novembre et c’est l’argent qui a remporté le plus de voix.

Après leur présentation en exclusivité au Salon #We Are Mobility, les 3 éléments de la maquette seront exposés au Musée du Tram, situé avenue de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre (site web : trammuseum.brussels).