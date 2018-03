La Foire du Jardin Naturel.

Bruxelles a cette particularité d’être la deuxième capitale la plus verte au monde après Washington.

Les jardins et espaces privés représentent entre 30 et 40% des espaces verts de notre capitale, il est donc important d’inciter les particuliers à entretenir ceux-ci en minimisant les nuisances environnementales dues à l'usage de pesticides, la plantation d'essences non- adaptées, le besoin de maitriser plutôt qu'apprivoiser la nature.



Réduire notre empreinte écologique, préserver la biodiversité, assainir notre air, stopper l’appauvrissement de nos sols, favoriser les plantes indigènes, aller vers plus d’indépendance alimentaire en favorisant les potagers urbains, participer à la réduction des déchets en accueillant des poules chez soi sont autant de défis que les bruxellois peuvent relever. Ensemble, ils peuvent renforcer le maillage écologique de la ville. Une gestion différenciée, écologique, sans pesticides de nos espaces verts est à la portée de tous pour peu que l’information puisse être diffusée à large échelle.



Bannir les pesticides de nos jardins, verduriser nos balcons, accrocher des nichoirs pour faire revenir les oiseaux dans nos quartiers, attirer les abeilles avec des essences mellifères, faire cohabiter des plantes qui s’aident face aux nuisibles, laisser des murets non cimentés afin qu’ils servent d’abris naturels à la faune, réduire nos déchets en accueillant des poules, construire des hôtels à insectes, composter ce qui peut l’être et enrichir nos sols avec cette matière vivante sont autant de gestes simples que les exposants de cette foire présenteront à un public avide de conseils utiles.

Stands, ateliers, animations, conférences, projections de films, échanges de graines et de plantes, visites de parcelles naturelles entretenues écologiquement, découverte de potagers permaculturels, de jard’inspirations, des animaux de la ferme et de la promenade pédagogique du sentier des abeilles seront au rendez-vous de ces 24 et 25 mars à la Ferme Nos Pilifs.

www.environnement.brussels/byebye