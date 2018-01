La Famille zéro déchet en conférence le 27 février à Bruxelles .

Jérémie Pichon, le papa Famille zéro déchet, vient à Bruxelles le 27 février prochain pour partager son expérience du mode de vie zéro déchet. Une conférence organisée par écoconso pour clôturer sa campagne " Objectif zéro déchet ".

Jérémie Pichon et sa famille se lancent dans le défi zéro déchet en 2014. En deux ans, ils passent de 390kg de déchets à 3kg. Soit une poubelle par an, réduite aujourd’hui à un bocal ! Ils découvrent un nouveau mode de vie et en tirent un livre : " Famille (presque) zéro déchet - Ze Guide ".

En conférence, Jérémie Pichon raconte avec humour comment ils ont mené leur aventure. Les défis, les solutions trouvées, les réactions des proches et les bénéfices qu’ils ont tirés d’un tel changement.

DÉJÀ UN SUCCÈS

On observe un engouement de plus en plus grand pour le zéro déchet. En quelques jours, l’événement Facebook annonçant cette conférence a suscité l’intérêt de plus de 2500 personnes.

La même conférence organisée par écoconso en juin dernier avait été " sold out " en 3 jours à peine. Pour consoler les déçus, écoconso a organisé un Facebook live qui a attiré près de 1000 spectateurs.

Depuis, le nouveau groupe Facebook " Objectif zéro déchet – écoconso ", créé à cette occasion, compte aujourd’hui 800 personnes qui s’échangent idées et astuces autour du zéro déchet. Une belle prise de conscience. Car si les Belges sont des champions du tri, la quantité de déchets produits, elle, ne diminue pas. On génère toujours 500 kilos de déchets par personne par an.

EN PRATIQUE

QUAND ? mardi 27 février à 19:00

OÙ ? Auditoire P. Lacroix (UCL) - Avenue Mounier, 51, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

INSCRIPTIONS

PAF 6€

Inscription à partir du vendredi 12 janvier 9h (billetterie en ligne). Infos sur www.ecoconso.be.