À l’occasion de ses 90 ans, Soir mag, anciennement Le Soir illustré, ouvre ses archives et les expose. À travers plus de 300 couvertures, l’hebdomadaire du Groupe Rossel a choisi de survoler 9 décennies de la grande et petite histoire de notre dynastie. De la fin du règne d’Albert Ier à celui de Philippe, c’est la saga d’une famille et d’un peuple qui défile sous vos yeux.

Dès le 9 mars, l'exposition " La Famille royale fait la" Une s’installe pour trois mois au Musée Art & Histoire du Cinquantenaire. Agrandies (format A2), ces couvertures historiques (en noir et blanc et en couleurs) sont visibles sur des colonnes inspirées des célèbres colonnes Morris parisiennes.



Témoin privilégié du passé, Soir mag est aussi bien ancré dans le présent. Ainsi, le parcours de La Famille royale fait la Une est-il jalonné d’écrans permettant, notamment, la visite virtuelle du bureau du roi Philippe.

Infos pratiques



La Famille royale fait la Une

exposition

9/03 – 09/06

Musée Art & Histoire

Parc du Cinquantenaire 10

1000 Bruxelles

Compris dans le prix d’entrée aux collections permanentes du musée : € 10 euros

Heures d’ouverture : ma – ve : 9.30 - 17.00 ; sa – di, 10.00 - 17.00.