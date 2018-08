La dynamifête à Woluwé-St-Lambert.

La Dynamifête, dès 10h à la plaine de jeux du parc Malou et de ses alentours, amusement pour petits et grands.

Les arts de la rue et leur lot de saltimbanques se tailleront, une fois encore, la part du lion dans un programme varié et divertissant pour toute la famille.

Le site accueillera aussi châteaux gonflables, " Spéléo box ", stand de grimages, mur d’escalade, parcours " Aventure " dans les arbres avec ponts de singes et filets suspendus, zones de paint-ball et de kartball, espace d’expériences de réalité virtuelle, parcours géant et ludique de psychomotricité, benji-trampoline, atelier cuisine " Little chef " en anglais, initiations diverses, notamment aux arts du cirque par Imagine, au mini-tennis et à l’ultimate frisbee, démonstrations de troupes de danse et de clubs sportifs, atelier de gravures gratuites d’identification de vélos supervisé par la zone de police Montgomery,…

Et, en cette fin de grandes vacances, à l’aube d’une nouvelle saison, de nombreux clubs sportifs, groupements associatifs et unités " scouts " de Woluwe-Saint-Lambert seront, une nouvelle fois, de la partie pour informer le public sur leurs activités. Les services de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en feront de même, tout comme la section locale de la Croix-Rouge et JJJY/Fonds sportif. Et on n’oubliera pas la traditionnelle brocante (renseignements et réservations d’emplacements : 02 761 03 48) tandis que la journée se clôturera avec un mini-bal pour les petits, aux environs de 17h30, animé par l’équipe de la web-radio Dynamic One.

L’accès à la fête de même qu’à toutes les activités sera entièrement gratuites et tout sera évidemment prévu sur le site pour se désaltérer et se restaurer tout au long de la journée.

Renseignements : services de l’échevin de la Jeunesse et des Sports – 02 776 82 53