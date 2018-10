L'Encyclo-Spectacle de Max Bird.

Max Bird sur scène, c’est un peu comme si Jim Carrey présentait " C’est Pas Sorcier ". A la fois instructif, visuel et déjanté, le comédien s’éloigne des codes du one man show et nous emporte dans des contrées humoristiques nouvelles, à la recherche d’un oiseau rare dans la jungle d’Amazonie, dans les méandres microscopiques du corps humain ou encore au milieu des querelles divines de l’Egypte ancienne.

Max Bird sautille, captive, émeut et permet même au public... de prendre les commandes !

Tout petit, Max Bird ne rêvait pas d'être humoriste, il rêvait de voyager en Amazonie pour tenter de voir tous ces animaux qu'il chérissait et connaissait par coeur.

A 15 ans, Max à l'occasion de faire son lycée en Guyane et décolle donc pour la jungle de ses rêves.

Max revient en France après 4 superbes années passées en Amérique du Sud. Passionné, les animaux, il les a tous photographiés, mêmes ceux qu'il ne pensait jamais trouver, même certains encore jamais observés. Max Bird se retrouve donc perdu, à 20 ans, le rêve de sa vie est déjà réalisé, atteint, pulvérisé.

Comme un indispensable rêve de secours, la scène devient une soudaine obsession !



Le W:Halll

Max Bird " L’encyclo-Spectacle "

L'Encyclo-Spectacle ou comment se cultiver entre 2 éclats de rire ! Ce spectacle est génial ! Ludique, drôle et émouvant...

Billetterie 02 773 05 88

whalll.be - utick.be

Samedi 20 octobre 2018 à 20h30