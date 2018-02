L'arum titan est en fleur au Jardin botanique Meise.

L’arum titan, la plus grande ‘fleur’ du monde, a débuté sa floraison ce vendredi 16 février 2018.

On attendait sa floraison depuis quelques jours, c’est finalement ce 16 février à 13 heures, au cœur des vacances de Carnaval, que la ‘fleur‘ de l’arum titan a commencé à s’ouvrir au Jardin botanique Meise.



L’arum titan (Amorphophallus titanum), appelé communément " la fleur qui pue ", est une espèce rare et endémique des forêts tropicales de Sumatra. Un titan qui porte aussi bien son nom puisque il présente la plus grande ‘fleur’ au monde ! Mais ici, contre toute attente, notre titan fait figure de nain avec ses 145 cm de haut comparé à notre record précédent de juillet 2013 où l’un de nos exemplaires avait atteint 244 cm !

La floraison de l'arum titan ne dure que 72 heures durant lesquels le public pourra profiter de ce spectacle aussi visuel… qu’olfactif. L'odeur caractéristique de viande avariée commence en effet à se diffuser dans l’ambiance tropicale, chaude et humide, des serres du Jardin botanique…



Aussi, le Jardin botanique Meise sera exceptionnellement ouvert au public durant 2 soirées, les 16 et 17 février, jusqu'à 22h00. Après trois jours, la fleur se fanera.



Retrouvez les dernières informations sur les floraisons de l’arum titan via le site web www.jardinbotaniquemeise.be et la page facebook https://www.facebook.com