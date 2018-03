L'art contemporain s'expose à Bruxelles dès le mois d'avril.

Comme chaque année, Bruxelles vit au rythme de l’art contemporain d’avril à mai. De

l’incontournable Art Brussels à l’exposition Private Choices, en passant par l’Affordable Art Fair, les foires et expositions faisant la part belle à l’art contemporain ne manqueront pas de mettre les artistes nationaux et internationaux sur le devant de la scène. Bruxelles est devenue un hub de l’art contemporain. La capitale est un lieu fertile pour la création et la découverte. Des artistes internationaux sont séduits par ses nombreux et beaux espaces dédiés à l’art. Les collectionneurs du monde entier, quant à eux, se rendent régulièrement dans la capitale pour y trouver l’oeuvre ou l’objet qui fera la différence.

De nombreux acteurs contribuent à enrichir sa scène artistique : le WIELS, BOZAR, le MIMA, la Centrale For Contemporary Art, la Fondation CAB, la Villa Empain, sans oublier la future Fondation Kanal. Entre musées et centres d’art, galeries et collectifs d’artistes, foires et autres événements, Bruxelles partage sa passion de l'art.

Voici un aperçu des foires, expositions et événements incontournables de ces prochains mois:

Art Brussels

Art Brussels fête son 50ème anniversaire : Une nouvelle édition riche en nouveautés. Depuis sa création, Art Brussels a évolué pour devenir l'une des plus grandes foires d'art contemporain en Europe. La foire est un incontournable dans le calendrier artistique international. Pas moins de 147 galeries issues de 32 pays. Art Brussels n’a jamais été aussi internationale, bien que le nombre de galeries belges ait également augmenté.

Dates : Du 19 au 22 avril 2018

Lieu : Tour et Taxis

Plus d’infos : www.artbrussels.com

Poppositions

Ayant admis le rôle crucial des foires d’art contemporain au sein d’un marché mondialisé, Poppositions vise à renouveler les usages en matière d’accrochage et de présentation, tout en expérimentant et initiant des formes de ventes novatrices. Plus qu’une foire, c’est une exposition impliquant un dialogue critique permanent, se préservant par ailleurs d’un agencement par stands. Le titre de cette édition, In Watermelon Sugar, fut emprunté à l ’éponyme roman post-apocalyptique de Richard Brautigan, publié en 1968.

Dates : Du 19 au 22 avril 2018

Lieu : Ancien atelier Coppens

Plus d’infos : www.poppositions.com

ACAF

Depuis 2006, la particularité de cette foire est que ce sont les artistes euxmêmes qui s’exposent. Accessible Art Fair (ACAF) amène de l'art original, mêlant photographie, design et sculpture auprès d’un public acheteur d'art depuis 2006.

Dates : du 19 au 22 avril 2018

Lieu : Nonciature du Sablon

Plus d’infos: www.accessibleartfair.com

The Brutal Play

La Fondation CAB présente The Brutal Play (Le jeu brutal), une exposition collective dont le commissariat est assuré par Matthieu Poirier, qui réunit des pièces sculpturales de dix artistes, allant de la période constructiviste à nos jours en passant par le minimalisme des années soixante.

Dates : Jusqu’au 26 mai 2018

Lieu : Fondation CAB

Plus d’infos : www.fondationcab.com

Unexchangeable

On affirme souvent que l’on ne trouve nulle part ailleurs qu’en Belgique une proportion aussi significative de collectionneurs d’art. Il est cependant frappant qu’avec un tel potentiel, si peu de partenariats se nouent entre musées publics et collections privées. L’exposition se focalise, par le biais d’une sélection d’oeuvres historiques et de qualité muséale des années 80 et 90 provenant de collections privées belges, sur la valeur d’une oeuvre d’art. Cette exposition raconte un moment charnière de l’histoire de l’art au cours duquel des artistes ont modifié le paradigme de l’unicité de l’oeuvre à travers des concepts comme le simulacre, la simulation et la valeur.

Dates : du 19 avril au 12 août 2018

Lieu : Wiels

Plus d’infos: www.wiels.org

Private Choices

L’exposition Private Choices lève le voile sur un pan important du champ de l’art : les collections d’art contemporain et les amateurs d’art qui en sont les initiateurs. Plus que jamais, ils jouent un rôle majeur dans un monde de l’art en constante croissance. Ce projet met en exergue 11 collections bruxelloises qui rassemblent des oeuvres d’artistes belges et internationaux, artistes renommés et jeunes créateurs, pour tenter de dévoiler la singularité de chacune. Par le biais de choix réalisés en concertation avec les collectionneurs, c’est une partie de leur vision de l’art et de la vie qui se découvre.

Dates : Jusqu’au 27 mai 2018

Lieu : CENTRALE for contemporary art

Plus d’infos : www.centrale.brussels