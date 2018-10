Girls in Hawaii : un concert pour la solidarité

Ce 24 octobre, les Girls in Hawaii seront en concert dans le cadre du Festival des Libertés, au profit de l’Opération 11.11.11.

Après deux dates exceptionnelles à l’Ancienne Belgique en décembre dernier, c’est aujourd'hui au Festival des Libertés que Girls In Hawaii marquera son retour sur la scène bruxelloise. Le groupe belge y présentera " Nocturne ", leur dernier album, et tous les bénéfices du concert seront reversés de l’Opération 11.11.11.

Au-delà de la récolte de fonds, Antoine Wielemans, chanteur et guitariste, et Daniel Offermann, bassiste des Girls in Hawaii, s’engagent encore plus loin, en soutenant l’appel à la solidarité internationale de cette même opération.

On vous donne donc rendez-vous du 1er au 11 novembre 2018 avec la solidarité internationale. Plus qu’une récolte de fonds, cette opération est aussi le rassemblement de milliers de volontaires qui font vivre la solidarité dans leur commune, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Il permet aussi de sensibiliser le public belge aux enjeux de la solidarité internationale, tels que la justice migratoire et la justice climatique..

Pour toute information complémentaires, rendez-vous sur le site :

https://www.cncd.be/Concert-11-11-11-au-Festival-des-Libertes-2018-girls-in-hawaii