French-Connect vous propose cette semaine: les restos à moins de 10€.

Depuis sa création en 2010, French-Connect se veut trait d’union entre Français et Belges, au niveau networking, entrepreneurial, emploi mais également vie quotidienne et sorties. Des bonnes adresses que l’on retrouve bien souvent à Bruxelles, sur une plate-forme pratique d’utilisation.

Ce jeudi, Muriel Chapelle du site French Connect , vous propose quelques adresses originales et sympathiques pour manger à Bruxelles à moins de 10€.

Elle vous suggère, par exemple, le G-Spud :

une adresse qui redonne ses lettres de noblesse à la PATATE. Alors non seulement, une pomme de terre c’est plutôt bon mais en plus c'est un aliment " healthy " (riche en fibres, minéraux, magnésium et vitamines), sans gluten et, contrairement aux idées reçues, elle ne fait pas grossir ! Ici, la pomme de terre cuite au four (donc sans matière grasse) et déclinée dans des recettes savoureuses et surtout originales. Qu’on soit veggie ou carnivore, chaque envie trouve patate à son goût. Et on peut même personnaliser sa pomme de terre ! Bonus, par jour de beau temps, on peut même se faire un petite partie de pétanque au G-Spud Bailly.

38 rue du Bailli, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 06 16

9 rue Jourdan, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 05 08

Pour retrouver les autres nouvelles adresses à moins de 10€ sélectionnées par French-Connect: https://www.french-connect.com/3644-1-bon-plan-famille-ou-manger-pour-10-euros-a-bruxelles.html