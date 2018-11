French Connect : stop aux tablettes, choisissons les Jeux Malins!

French-connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Il nous présente cette semaine ses bons plans jeux malins. On commence avec Edgar & Co :

La première fois qu’on a poussé la porte de cette boutique, on a cru qu’on avait déniché une épicerie d’un nouveau genre avec toutes ces étagères en bois. En fait, il s’agit plutôt d’une incroyable caverne d’Ali Baba, une malle aux trésors géante où dénicher des objets en tous genres et particulièrement des jouets naturels, durables et utiles.

On a bien aimé aussi le jeu pour apprendre les bonnes manières à nos rejetons un rien rebelles. Autre trouvaille juste géniale : le circuit de train en bois qui, en réalité, n’en est pas un ! Mais allez le découvrir par vous-même, complètement décalé !

Outre, leur sélection de jeux et jouets en bois, vous y découvrirez également des start-ups bruxelloises et belges que le propriétaire aime mettre en avant! Avec en filigrane, toujours la volonté de proposer des produits issus de la réflexion et de la production locales et durables. Alors, les paris sont lancés, qui du parent ou de l’enfant prendra le plus de plaisir à parcourir ce dédale de curiosités toutes plus amusantes les unes que les autres ?

