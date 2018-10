French-Connect: les nouveautés gastro à Bruxelles.

French-Connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles, pour le plus grand bonheur des lecteurs belges et français.

Il nous présente cette semaine les nouveautés gastro à

The Wine Club : Le pied à peine posé dans l’entrée, on a vite compris que ce lieu n’avait rien à voir avec un bar à vin traditionnel. Et pour cause, le trio (les frères Claudio et Fabrizio Bucella et Nicolas Meeùs) à l’origine de ce concept atypique, propose une véritable expérience autour du vin.

La décoration est à la hauteur des ambitions de ce nouveau spot à boire et à manger : tout y est raffiné et d’un goût certain sans ressembler à autre chose de connu en ville. Côté vins, on a le choix entre les suggestions du sommelier et une carte de 70 vins bio, élevés en biodynamie, originaires principalement de France.

Côté assiette, on a craqué pour les frites aux truffes et parmesan. Bon à savoir, en matière d’expérience, le lieu propose également des classes de maître, des rencontres avec les vignerons ou encore des dégustations (on peut même apporter sa propre bouteille pour l’évaluer). Résultat, on est reparti conquis, à tel point qu’on a décidé d’y organiser notre cocktail French-Connect !

1476 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 471 34 89 80 & +32 486 59 28 08

Pour découvrir les autres nouvelles adresses gastro sélectionnées par French-Connect: https://www.french-connect.com/3646-1-bon-plan-les-nouveautes-gastronomiques-de-la-rentree.html