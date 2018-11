French-Connect : les bonnes adresses pour cuisiner français à Bruxelles

French-Connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Il nous présente cette semaine les bonnes adresses pour cuisiner français à Bruxelles :

Le pain avec Maison Barat : Le Français Rémy (Barat) a la double casquette de boulanger ET de fromager affineur. Alors on aurait tort de se priver d’un tel savoir-faire surtout quand on a testé, entre autres, sa baguette réalisée dans la plus pure tradition française, mie aérée et croûte dorée (avec peu de levure pour la conserver plus longtemps). Notre gentil pêché mignon qui nous ferait revenir chaque matin si on en avait l'occasion.

Tous les pains sont fabriqués sur place et réalisés à base de farines CRC (culture raisonnée controlée) et de levain naturel. Evidemment, avec un tel étalage, faute avouée à moitié pardonnée, on sort rarement uniquement avec une baguette.

On craque aussi pour leur kouign amann (mmmh on ne vous dit que ça) et leur miche de pain au chocolat (gourmande à souhait). Bon ok, et aussi avec un de leur fromages au lait cru issus de petits producteurs et affinés sur place (il fallait bien mettre quelque chose sur la baguette)!

34 place Saint-Job, 1180 Uccle Tél : +32 2 372 97 31

Pour découvrir les autres bonnes adresses pour cuisiner français à Bruxelles sélectionnées par French-Connect:

https://www.french-connect.com/3653-2-bon-plan-la-chasse-aux-tresors-gourmande-a-bruxelles.html