French-connect et ses bonnes adresses pour le brunch!

French-connect.com, c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, focus sur des nouvelles adresses pour votre brunch dominical. Voici le bon plan de Muriel:

Gaster : Dans cette épicerie fine, repère des amateurs de produits gourmets français, on vous propose le sacro saint brunch : des œufs (brouillés ou en omelette), du saumon fumé et ses blinis artisanaux, une galette de pomme de terre alsacienne sans oublier le bacon ! A ça on ajoute la touche frenchie avec des viennoiseries, une boisson chaude (thé de la Maison Compagnie Coloniale ou café de la Torréfaction Méo), LE jus de fruits frais de la Maison Patrick Font et la confiture de la Table d’Eugénie. Vous l’aurez compris, on ne déguste que des produits made in France issus du circuit court. Un brunch fait maison, gourmand et bon.

