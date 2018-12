French-Connect: des idées sur-mesure pour (re)décorer sa maison!

French-connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Il nous présente cette semaine ses idées sur-mesure pour (re)décorer sa maison. On commence avec Beauflor & BerryAlloc :

C’est du vinyles qui peut être personnalisé : soit via l’impression digitale d’un visuel de votre choix sur les rouleaux de vinyle, donc vous avez votre photo par exemple imprimée en motif au sol. Soit via l’assemblage de lames de textures et de teintes différentes pour un sol tout à fait unique ! Visuellement, le résultat en showroom est bluffant et plutôt esthétique. Et au toucher, on s’est laissé surprendre par le mimétisme de certains vinyles avec des matières premières comme le bois.

Côté pratique, c’est ultra facile à poser (on vous le confirme) et léger à manipuler. Sachez également que leurs vinyles sont adaptés au chauffage au sol. Cerise sur le gâteau, tout est créé en Belgique, produit en Europe et recyclable !

