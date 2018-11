French Connect : découvrez les meilleurs burgers de Bruxelles !

French-Connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Il nous présente cette semaine ses coups de cœur burgers à Bruxelles. On commence avec L’Amour Fou :

Alors eux, on y va depuis qu’on est étudiant…et on a évolué avec le lieu. Depuis, ce restaurant incontournable de la place Fernand Coq, reste un hot spot où on aime se retrouver entre amis. L’accueil est chaleureux et la déco tout autant (boiseries et beau et long comptoir où prendre l’apéro, leurs cocktails sont délicieux).

À la carte, vous l’aurez deviné, des burgers (enfin pas que, mais nous c’est surtout pour ça qu’on y va pour ne rien vous cacher). Option gourmet en plus : pain (à la farine bio) et frites homemade, sauces naturelles, viande hachée minute chaque matin et une carte aux saveurs du monde.

Du burger classique au burger "popeye" en passant par leur nouveau burger à l’agneau et à la noix de coco, ils ont le mérite de réinventer les codes du genre et ça marche.

adresse : 185 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles

Tél : +32 2 325 73 53

