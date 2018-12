Foxtrot : un concert pour Viva For Life

Ce dimanche 16 décembre rendez-vous pour un concert aux rythmes effrénés et glamour qui vous transporteront au cœur de l'Amérique des années 30!

La radio RTBF Musiq’3, en association avec Flagey, organise un concert exclusif autour de l’univers Foxtrot. La scène du fabuleux Studio 4 de Flagey rassemblera le Candide Symphonic Orchestra de Patrick Leterme, la contralto Sarah Laulan, le pianiste Alexander Gurning et les danseurs Sylvie Planche et Jérôme De Meuter. Une soirée exceptionnelle au profit de Viva for Life à ne manquer sous aucun prétexte !

Thomas Adès, Dances From Powder Her Face

Cole Porter, selection de ses Songs

George Gershwin, Rhapsody in Blue

John Adams, The Chairman Dances (Foxtrot For Orchestra)

Infos et inscription :

tarif : normal 25 euros / -26 ans 15 euros

inscription : www.flagey.be

