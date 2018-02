Festival "Le Printemps des Femmes 2018".

Durant 1 mois, du 01er au 30 mars, ce festival vous propose un programme composé de pièces de théâtre, salons de thé, sessions de hammam, mais aussi de différents workshops. L’objectif ? Mettre en lumière des dizaines de femmes engagées à Bruxelles. Cette édition, intitulée " Rise up for Love ", rassemble plus d’une trentaine de partenaires qui réaffirment ensemble leur engagement pour la rencontre, les connections interpersonnelles, l’échange et l’empathie. Une édition pour nous inspirer toutes et tous. Un festival pour s’attaquer ensemble à toutes les inégalités sociales.

Découvrez le programme complet sur www.vrouwenlente.brussels