Festi'Nomade s'annonce à Berchem-Saint-Agathe pour le plus grand plaisir des jeunes

Depuis quatre ans, le Service Jeunesse organise " Festi’Nomade ", festival communal de spectacles et théâtre jeune public dans divers endroits de la commune de Berchem-Saint-Agathe.

Selon vos envies, vous aurez l’occasion d’assister le dimanche 4 février à différents spectacles de marionnettes, musicaux, visuels,… et, nouveauté cette année, la journée se clôturera en chantant et en dansant avec le Disco Club pour une Kids Fluo Party. Le programme et les lieux de spectacles sont à découvrir sur http://berchem.brussels/wp-content/uploads/2018/01/Brochure_Festi-Nomade_web.pdf