Expo "Renault 120 years"

Durant tout l’été, Autoworld fêtera les 120 ans d’une des grandes marques françaises encore bien vivantes.

Plus de 40 véhicules retraceront l’histoire de Renault, une histoire indissociable de celle de la France du 20ème siècle, de la seconde industrialisation et de la fabrication en grandes séries.

Seront exposées sur la mezzanine d’Autoworld les voitures les plus emblématiques de la marque, telles que, entre autres, la toute première type A de 1899, la première voiture fermée de l'histoire, et la Type B de 1900, des voitures d’origine non restaurées provenant du Musée de Compiègne, ainsi qu’un "Taxi de la Marne 1914" et bien d’autres…

Il y aura également, de nombreux autres modèles qui ont contribué à la renommée de Renault: les Juvaquatre, 4CV, Dauphine, R4, R16, la première Espace, plusieurs versions de la R5…

La riche histoire en compétition de Renault sera, quant à elle, illustrée par plusieurs voitures dont certaines mises à disposition par Renault Classic.

Un podium au rez-de-chaussée sera réservé à une sélection de versions sportives de la Clio et de modèles de RS. Quant à l’histoire de la Renault Gordini, elle sera illustrée à l’aide de quelques berlines sportioves : Dauphine, R8, R12, etc.

Autoworld Museum Brussels

Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles

Metro Merode



Heures d'ouverture :

Ouvert tous les jours 7/7 de 10h à 18h



Prix d'entrée au musée :

Adultes : 11 €

Seniors : 9 €

Etudiants : 8 €

Enfants 6-12 ans : 4 €



Infos visiteurs :

www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65