Expo: Mémoire Active

À l’occasion des 30 ans de la dernière bière brassée à la brasserie Wielemans-Ceuppens à Forest, le BRASS propose une exposition Mémoire Active de 1879—2019 des brasseries aux dynamiques citoyennes.

Une expo qui vous fera voyager dans le temps, qui confronte le passé industriel de ce quartier du sud de Bruxelles – avec, en son cœur, la brasserie Wielemans-Ceuppens – et son présent multiculturel, animé par un savoureux bouillon de mouvements associatifs et citoyens.

En 1988, la brasserie Wielemans fermait ses portes après avoir dessiné le paysage local par ses bâtiments, ses cafés, le mouvement de ses camions et l’odeur de ses productions. Après deux décennies à l’abandon (bâtiments désaffectés, pillés, squattés), le WIELS (Centre d’art contemporain)

et le BRASS – Centre Culturel de Forest naissent des cendres de la brasserie. Parallèlement, des initiatives culturelles, artistiques, sociales et citoyennes d’une intensité remarquable écrivent une nouvelle histoire du lieu.



Petit à petit, marqué par des vagues d’immigration successives, ce quartier se révèle être un échantillon du monde, animé par des problématiques qui dépassent largement le local : l’analphabétisme, l’insertion d’anciens détenus, le travail social de rue avec les jeunes, l’appropriation de la ville par ses habitants, les mobilités douces…

MÉMOIRE ACTIVE livre cette histoire à travers des portraits, des photographies, des entretiens sonores, des visites ludiques, une performance, des rencontres et des concerts. L’événement se déroule au coeur même de l’ancienne brasserie, dans l’un de ses plus beaux vestiges : la salle des machines.

Exposition, ateliers, visites guidées, performance, concerts, rencontres

je 15/11 — di 20/01 -->ouverture les mercredis et week-ends (14:00-18:00) et sur rendez-vous

★Gratuit★

Lieu | BRASS - Centre Culturel de Forest (Avenue Van Volxem 364), 1190 Forest

Vernissage | jeudi 15/11 à 18:00

Infos | www.lebrass.be www.facebook.com/lebrass