Le marché des saveurs " Evere Food ", événement incontournable dans la vie du Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation (MBMA), aura lieu le dimanche 27 mai 2018.

Le temps d’une journée, divers producteurs et artisans proposent une grande variété de produits locaux, bio et artisanaux : pain, pâtisseries, bière, miel, viande, fromage et bien plus encore…

Comme chaque année, " Evere Food " souhaite favoriser la rencontre entre consommateurs et producteurs. Ces derniers, fins connaisseurs de notre patrimoine culinaire, pourront répondre aux questions touchant à leur métier et à leurs produits. Une occasion à ne pas manquer de faire connaissance avec notre riche patrimoine culinaire.

Tout au long de la journée, plusieurs activités seront proposées en parallèle du marché :

- visites guidées du jardin aux herbes aromatiques à 11h, 12h, 14h et 15h par les bénévoles de la CEBE (Commission de l’Environnement Bruxelles et Environs) qui sont en charge de son entretien ; - jeux en bois géants à disposition de tous ;

- Enfin, visite libre et gratuite de l’exposition temporaire " Patate ! De la papa à la Bintje ".

Prix : Accès gratuit



Date : Dimanche 27 mai 2018, de 11h à 18h

Adresse : Rue du Moulin à Vent, 21 ‒ 1140 Evere

Contact : 02/245 37 79

mbma-bmmv@evere.brussels