Du codage pour les enfants avec French Connect

Ce vendredi, on découvre un tout nouveau concept pour les jeunes. À la base, le projet d’une maman qui voulait en savoir plus sur la passion de son enfant pour les jeux vidéos. De fil en aiguille, avec l’aide d’autres parents qui voulaient, eux aussi, mieux appréhender les méandres de l’évolution numérique et ses enjeux, elle a imaginé cet espace de codage. Ici, les enfants entre 7 et 17 ans apprennent à coder lors d’ateliers, de cours hebdomadaires ou encore de stages.

On leur propose des activités de programmation qui permettent de stimuler le jeu, la logique, la créativité ou encore la réflexion. Mais, surtout, c’est un lieu dédié à l’apprentissage ludique, par l’expérimentation, où l’enfant apprend à collaborer et à travailler en groupe, à affûter son sens inné de la curiosité, en s’amusant (le maître-mot) et en faisant des erreurs. Vous récupérerez des petits apprentis en herbe avec une pensée logique et informatique redoutable! Un atout non-négligeable pour évoluer en terrain connu dans la société numérique de demain!

adresse : 11 place Andrée Payfa, 1170 Watermael-Boitsfort

Tél : +32 485 58 63 42

site internet : www.wearecoders.org

