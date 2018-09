Demain on inaugure un chouette espace vert à Uccle .

Il s'agit de la prairie Dolez à Uccle, e site de 2 hectares joue un rôle important dans le maillage écologique du sud de la commune d’Uccle. Il permet la connexion entre différents espaces verts et naturels.

Désigné Natura 2000, la prairie Dolez voit son potentiel écologique renforcé en rencontrant les objectifs spécifiques à Natura 2000, tout en permettant au public de le découvrir et d’en profiter. Refuges et verger naturels, haies libres, prairies de fauche, zones inondables, espace d’éco-pâturage, potager mixte, tronçon de la Promenade Verte... A découvrir via 2 entrées:

Entrée 1 : en face du numéro fictif 400 Avenue Dolez, 1180 Uccle.

Entrée 2 : dans le fond à droite du Clos de la Charmeraie (accès au clos via le numéro fictif 450, Avenue Dolez, 1180 Uccle).