De chouettes stages de Toussaint proposés par French-Connect.

Que faire des enfants pendant les vacances de Toussaint, les envoyer par exemple, faire un petit tour du côté d'Arkademie pour un stage culturel et créatif qui permettra à votre enfant de partir chaque jour à la découverte d'un lieu patrimonial différent. Il complétera cette exploration par des activités créatives et ludiques ! Sur le thème de " Bruxelles et ses mystères ", les enfants participeront à de nombreuses activités variées et créatives tout en menant une enquête passionnante ! Une façon ludique et palpitante de découvrir le patrimoine bruxellois ! Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Du 29/10 au 2/11

Tarif : 100 euros

Lieu de rendez-vous BIP 2-4 rue Royale, 1000 Bruxelles

