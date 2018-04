Darius avec Clémentine Célarié au CCAuderghem.

Le pitch ?

Claire engage Paul, un célèbre créateur de parfum. Elle lui propose une mission presque impossible : permettre à son fils Darius de voyager alors qu’il est totalement immobilisé. Leur secret pour y parvenir est cette chose frêle, vivace, immatérielle comme l’écrivait Marcel Proust : le parfum.

Ils vont vivre une aventure olfactive extraordinaire, lumineuse et envoûtante. Les suivant pas à pas, le spectateur sera invité à surmonter ses préjugés avec tendresse, force et dérision.



Un surprenant voyage dans le monde des parfums. Une rencontre inattendue entre une mère hors du commun et un grand parfumeur. Ce défi changera à jamais le cours de leur existence. Clémentine Célarié et Pierre Cassignard nous embarquent irrésistiblement dans une aventure unique et vibrante, avec sensualité et humour.



Le Vendredi 27 avril à 20h30 au Centre Culturel d'Auderghem -

RESERVATIONS - 02 660 03 03 - http://ccauderghem.be/contact.html