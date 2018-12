Commander un massage au boulot ou à domicile c'est possible!

MassageMe, cette startup liégeoise qui propose un service de massages à domicile ou en entreprise, débarque à Bruxelles.

Ce concept importé d’outre-Manche cartonne déjà dans la capitale anglaise, à Paris et dans les grandes villes américaines. Centré sur la simplicité et les désirs du client, c'est lui qui décide quand et où s’effectuera le massage. En quelques clics, il peut commander son service. Un praticien se déplace alors jusqu'à lui avec sa table de massage pour lui procurer une séance d'une heure de détente.

Imaginé par deux frères liégeois, Bastien qui travaillait à Londres comme kinésithérapeute et Martin qui a étudié le droit, la plateforme massageme.be a vu le jour il y a un an. Aujourd'hui, après des centaines de massages réalisés à Liège et à ses alentours, ils ont décidé d'importer le concept à Bruxelles.

Des masseurs qualifiés

Pour atteindre un massage de très haute qualité, MassageMe sélectionne uniquement des jeunes diplômés en kinésithérapie. Cette exigence garantit les compétences professionnelles des praticiens.

