Cinquantenaire : un ticket combi avantageux au Musée Art & Histoire.

Le Musée Art & Histoire, situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, propose actuellement deux expositions fascinantes : Oceania (jusqu’au 29 avril 2018), qui présente les riches cultures des îles du Pacifique depuis la Nouvelle-Guinée jusqu’à l’île de Pâques, et Horta & Wolfers (jusqu’au 31 décembre 2018), dans laquelle on peut découvrir les plus belles pièces Art Nouveau et Art Déco du musée, exposées dans la reconstruction entièrement rénovée du célèbre Magasin Wolfers, une création de Victor Horta en 1912.

Afin de pouvoir combiner la découverte de ces deux expositions en une seule visite, le Musée d’Art et d’Histoire propose dorénavant un ticket combiné au prix avantageux de € 18. Cerise sur le gâteau, ce ticket donne en outre accès aux collections permanentes du musée, soit une plongée dans l’histoire des civilisations depuis la Préhistoire jusqu’au XXe siècle, en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie.



Plus d’infos : www.mrah.be