"Cerclo Sapiens" est un spectacle jeune public.

Marcelin est un vendeur de cerceaux, des cerceaux de qualité appréciés par Nadia Oulianov, l'acrobate vedette du cirque Libellule.

Un tendre lien les unit, un cerceau avec lequel Nadia a dansé et que Marcelin préserve tendrement.

Quand la belle acrobate fait une chute mortelle, le cerceau prend vie et Marcelin se laisse entrainer dans sa danse. Le monde du cercle se révèle alors.

Cerclo Sapiens, un spectacle hypnotique qui vous emmène dans le vaste monde méconnu des mathématiques où décimales et anneaux topologiques s'expriment entre tensions et doutes.

Dans le cadre du festival I love sciences, Les 28 et 29 avril 2018

Samedi : 10h30, 14h15 et 16h15

Dimanche : 10h30, 12h30 et 14h30



I love Science Festival à Tour & Taxis, Avenue du Port 86c à 1000 Bruxelles

http://www.ilovescience.brussels