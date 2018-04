Ce week-end, on bouge et c'est zumba au programme.

Le Zumba Marathon du Poséidon vous attend.

C’est dans le cadre de " Poséidon en fête ", le week-end portes ouvertes du complexe sportif qui se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 avril, que se déroulera la 7e édition du traditionnel Zumba Marathon, et plus précisément le dimanche, de 14h à 17h.

Quel que soit votre niveau de pratique et de condition physique, la pétillante Fuji Nakamura, vous attend nombreux pour près de 3 heures de déhanchements, en famille ou entre amis, sur des rythmes de salsa et merengue.

Un Zumba Shop se tiendra également à partir de 13h.

Cette année, les bénéfices récoltés à cette occasion seront consacrés à soutenir le projet sportif de Léa Bayekula, jeune athlète en fauteuil roulant du Royal White Star AC, dont le rêve est de se qualifier pour les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.

Avenue des Vaillants.

Prix : 10 € en prévente et 15 € le jour même, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Infos et réservations : 02 771 66 55 – www.poseidon-wslw.be