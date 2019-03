Ce week-end, c'est la 65ème édition de l'opération Arc-en-Ciel!

L’asbl Arc-en-Ciel, c’est 65 ans de solidarité et de loisirs ! Elle organise la 65e Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non périssables qui se déroule les 16 et 17 mars prochains.

Pour cette nouvelle édition, l'objectifvsera de récolter 100 tonnes de vivres non périssables grâce à la générosité de milliers de bénévoles et la contribution des donateurs. Ces vivres permettront à plus de 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs !

Comment participer ?

Le rendez-vous est fixé les 16 et 17 mars, une récolte sera organisée près de chez vous. Préparez par exemple des biscuits, une boite de poisson, de légumes ou encore une boisson et rendez-vous dans un des points de dépôts… Il est également possible que des mouvements de jeunesse sonnent à votre portes pour vous demander un petit colis, tenez-vous prêt!

Et si vous n’êtes pas là ce weekend ?

Pas de problème, vous pouvez apportez votre colis dans un magasin Fox & Cie ou Tape à l’oeil ! Les adresses de ces magasins sont à retrouver sur www.foxetcompagnie.be et www.t-a-o.be