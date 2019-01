Ce samedi partez à la découverte des brassages wallons à Bruxelles !

Tout comme un bon vin, une bonne bière se déguste avec sagesse et surtout selon un certain rituel. Découvrez au travers d'une sélection issue des beaux villages wallons, de succulentes bières du terroir.



Au total six bières provenant de brassages locaux seront proposées. Pour égailler les papilles, chaque dégustation de bière sera accompagnée de petits mets culinaire de qualité.



Tout au long de la dégustation, un expert de la Zythologie vous expliquera les modes de brassage, les saveurs et les caractéristiques de chacune d'entre elles.



Une belle occasion de goûter d'excellentes bières artisanales et locales souvent méconnues qui font la fièreté de notre patrimoine culturel.



Cette activité est organisé en collaboration avec l'Asbl Bièrez-Vous.



PRIX :

35€/pers.

POUR RÉSERVER :

rendez-vous sur www.bierezvous.be (onglet Agenda).



Evènement organisé dans le cadre de l'Exposition dédiée aux Plus Beaux Villages de Wallonie, du 17 novembre 2018 au 13 janvier 2019 :

https://www.facebook.com/events/1185594524925255/