Ce mardi découvrez la conférence "BERLIN 1912-1932"

Musées Royaux Des Beaux-Arts de Belgique vous propose de découvrir les cycles de conférences animées par des professionnels compétents, dépositaires d'un savoir ou d'une expérience qu'ils ont à cœur de transmettre !



Ce mardi, cette première conférence présentée par Gilles Remy abordera les "surenchères créatrices et enjeux idéologiques dans les arts de l'entre-deux-guerres à Berlin".

D'autres dates sont déjà fixées :

04/12 : Nouvelles visions, aventures photographiques par Sarah Cordier

11/12 Le corps à corps du corps, de l'Expressionnisme à l'idéologie Nationale Socialiste par Sylvie Estève

Ces séances font aussi le point sur les dernières recherches de l'histoire de l'art. À la volonté de transmission orale et de dialogue avec le public s'ajoute celle de croiser les regards et les approches : une transversalité qui ouvre la porte à différentes lectures de l'histoire de l'art et de la création artistique.

adresse : Musées Royaux Des Beaux-Arts de Belgique

Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles

Tarif : Normal: 10€ / 65+ : 8€ / - 26: 8€ / Amis: 8€ / Autres 8€

Site : https://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2018/11/27/surencheres-creatrices-et-enjeux-ideolog