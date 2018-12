Ce jeudi, croisez St Nicolas dans le métro!

Le jeudi 6 décembre, Saint-Nicolas ira à la rencontre des voyageurs, petits et grands, sur le réseau de la STIB. Il leur distribuera bonbons et porte-clefs de la STIB pour les féliciter d’utiliser les transports publics.

Saint-Nicolas débutera sa tournée à la station de métro Gare de l’Ouest à 08h15. Il passera ensuite par les stations Schuman, Arts-Loi, Gare du Midi, Louise, Beekkant, Parc, Gare Centrale et De Bouckère, d’où il rejoindra, en tram cette fois, la station Rogier. Sa tournée s’achèvera Gare de l’Ouest vers 16h.

Durant son voyage, le Saint Patron des enfants distribuera bonbons et porte-clefs STIB aux enfants sages – et aux autres voyageurs moins jeunes également – pour les remercier d’utiliser les transports publics et d’agir en faveur d’une ville plus mobile et plus respirable.

Plus d'infos sur :www.stib-mivb.be