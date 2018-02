Bruxelles, ville lumière au coeur de l'hiver.

Ces prochains jours, Bruxelles brillera encore de mille feux grâce aux plus de 30 animations, lanternes et autres installations lumineuses des festivals qui fleurissent dans la capitale.

Jusqu'au 28 février, la Région de Bruxelles Capitale éblouira ses visiteurs grâce aux différents festivals des lumières organisés en cette fin de mois. Entre les vidéo mappings, les parades aux lanternes, les installations lumineuses futuristes, les lanternes chinoises géantes, la capitale se montre sous son meilleur jour.

A la tombée de la nuit, le Bright Brussels, Festival of Light met en lumière plusieurs quartiers du centre de Bruxelles. Du quartier des quais à la Place du

Nouveau marché aux Grains en passant par le Béguinage, des installations plus insolites les unes que les autres illuminent la capitale.

Bright Brussels, Festival of Light offre aux visiteurs et aux habitants une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des quartiers authentiques de la capitale sous une toute autre lumière. Ils peuvent notamment explorer des trésors cachés tels que le quartier du béguinage et l’Institut Pacheco.

Horaires : 18h30 à 23h

Lieux : Quartier Béguinage – Dixmude et Dansaert

Plus d’infos : www.bright.brussels



2018 marque aussi l'année du tourisme Union européenne-Chine. A cette occasion, la Ville de Bruxelles accueille sur la Grand-Place et dans ses alentours, un festival de lanternes. Une manière de mettre l'artisanat des lanternes, partie intégrante de l'héritage culturel chinois, à l'honneur au coeur de Bruxelles. Les lanternes représenteront tant des symboles de la culture chinoise que de la culture belge dont l'Atomium. A découvrir jusqu'au 28 février.



Plus d’infos : expositionlighthearteurope