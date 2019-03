Bruxelles: La Vélothèque débarque! Empruntez votre vélo comme à la bibliothèque...

La Vélothèque, c’est une bibliothèque de vélos pour enfants de 3 à 12 ans. Un concept né en Flandre qui débarque bientôt à Bruxelles.

Vous le savez plus que probablement, les vélos de vos enfants doivent être renouvelés plus souvent que les vôtres. Forcément, vos enfants grandissent… Ce changement est coûteux et n’est pas chose aisée pour toutes les familles. Parti de ce constat, l’idée " Fietsbieb " est née. Et on peut dire qu’elle remporte pas mal de succès en Flandre où elle existe déjà depuis quelques années. Anton Schuurmans l'a bien compris, il a donc décidé de créer des Vélothèques chez nous à Bruxelles.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement d’une Vélothèque est similaire à celui d’une bibliothèque traditionnelle. Pour emprunter votre vélo, vous payez un abonnement annuel de 20 euros ainsi qu’une caution de 20 euros (caution remboursée à la résiliation ou à la fin de l’abonnement si le vélo est rendu en bon état). Dès la première visite, votre enfant pourra choisir le vélo de son choix et l’emporter avec lui. Ensuite, il suffira de venir échanger le vélo dès que celui deviendra trop petit pour votre enfant. S’il a besoin d’être réparé ? Il suffira de se rendre à la Vélothèque où des bénévoles se chargeront de la réparation.

Trois Vélothèques ouvriront prochainement!

Molenbeek, Laeken, Anderlecht seront les trois communes choisies pour l’ouverture des Vélothèques. Celles-ci devraient voir le jour au mois de mai.

Une campagne de financement participatif

Afin de de pouvoir acheter les vélos nécessaires ainsi que les outils pour les entretenir, Anton a lancé ce 1er mars, une campagne de crowdfunding. Cette récolte de fond sera clôturée le 10 mai, et l’ouverture des Vélothèques est prévue quelques jours plus tard.