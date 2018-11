Bota Kids, une matinée culturelle dédiée aux jeunes !

Connu pour sa programmation de concerts et d'expositions d'art, le Botanique lance le projet " Bota Kids ", une ouverture à la musique et aux arts visuels pour les plus jeunes afin qu'ils puissent découvrir le monde des concerts et des expositions.

Bota Kids est une vraie occasion pour eux de venir découvrir ce que leurs parents vivent lorsqu'ils viennent au Botanique à travers une formule adaptée.

Le projet se déroule en différentes parties :

10:00 précises, le musée du Botanique attend parents et enfants pour un parcours de l' exposition en cours.

en cours. 11:00 précises, à quelques mètres, la Rotonde vous accueillera pour un concert à destination du jeune public. La durée du concert sera adaptée à 45 minutes, la capacité réduite et une limitation du volume sonore fixée à 90 dBA (et ce en partenariat avec la " Semaine du Son ") afin de proposer un contexte d’écoute idéale et de sensibiliser tous les acteurs du concert.

12:00 précises, un verre de l'amitié (eaux + softs) vous sera gracieusement offert dans les couloirs du Botanique.

Informations

Adresse : Rue Royale 236, 1210 Bruxelles

Tarifs : 5€ Pour les enfants de 14 ans et moins

8€ Pour les grands