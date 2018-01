Bon plan pour les soldes à Bruxelles!

L'odeur des fêtes est encore là, mais pourtant le temps des soldes est arrivé, à Bruxelles, comme ailleurs... Un bon plan à retenir pour faire ses soldes à la capitale? Des navettes gratuites.

La Ville de Bruxelles a lancé les Free Shopping Bus, des navettes gratuites qui permettent de découvrir autrement les quartiers commerçants. Le concept a été mis en place début septembre, trois navettes électriques relieront gratuitement plusieurs quartiers du centre-ville tous les vendredis, samedis et premiers dimanches du mois.

Mais depuis le 22 décembre, les navettes électriques sont en service tous les dimanches, en plus des vendredis et samedis. Les navettes circulent aussi pour le lancement des soldes, du mercredi 3 janvier jusqu’au dimanche 7 janvier inclus.

L'initiative de l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre, en partenariat avec ING Belgique, a pour objectif d’inciter un maximum de personnes à (re)découvrir la diversité des pôles commerciaux bruxellois.

Les passagers peuvent descendre et monter au gré de leurs découvertes et envies shopping. Le parcours dispose de sept arrêts temporaires qui seront desservis toutes les 15 minutes en moyenne : Dansaert, Rue Neuve, Grand-Place, Place Royale, Place Louise, Sablon et Saint-Jacques. Chaque arrêt est repérable grâce à un marquage au sol " Free Shopping Bus " et à un poteau surmonté d’un sac à main.

Un premier bilan très positif des navettes électriques.

Trois mois après leur lancement, les Free Shopping Bus ont trouvé leur public. Lorsqu’elles sont en service, les navettes électriques comptent en moyenne 12 passagers. Les arrêts les plus fréquentés sont Rue Neuve, Louise, Gare Centrale et Sablon.

Quatre passagers sur dix sont des Bruxellois, selon l’enquête de fréquentation. Parmi les usagers, il y a aussi des personnes qui ne viennent pas de Bruxelles et qui se garent à un point fixe pour ensuite, profiter du bus pour circuler entre le haut et le bas de la Ville. L’objectif d’inciter les chalands à se déplacer entre les quartiers commerçants est donc atteint.

Autre bon plan

Si vous venez en voiture dans le centre de Bruxelles ces samedis 6 et 13 janvier, le stationnement en voirie sera gratuit dans le Pentagone, c'est-à-dire à l'intérieur de la petite ceinture.

Toutes les informations sur les Free Shopping Bus sont disponibles sur le site : www.freeshoppingbus.be