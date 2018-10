BEM18, débute aujourd'hui .

Le Brussels Electronic Marathon 2018 va faire vibrer Bruxelles tout le week-end. Pendant trois jours, le BEM18 propose 60 événements dans plus de 30 lieux différents avec plus de 40 collectifs et partenaires de la scène musicale belge.

Pour choisir facilement ses programmes, l’application BEM18 permet de faire son programme sur mesure en choisissant les prestations et les performances artistiques que l’on souhaite voir. La BEM18 app est téléchargeable gratuitement dans l’App Store et sur Google Play.

Le bracelet BEM18 permet, lui, d’obtenir le prix prévente aux événements payants du BEM18. Pour obtenir le bracelet, il suffit de s’inscrire à la newsletter du BEM18 et venir échanger son mail de confirmation à un de nos points infos.

Pendant le BEM18, plusieurs points infos situés stratégiquement dans plusieurs lieux de Bruxelles permettent au public de se procurer un programme ainsi que de retirer leur bracelet BEM Presale. Des bénévoles seront là pour guider et donner quelques conseils aux festivaliers.

Consultez la liste des points infos: https://www.bem.brussels/infopoints