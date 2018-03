Babies on the Beach : une journée pour les plus petits au Musée Art & Histoire.

Le dimanche 18 mars de 10h à 17h, dans le cadre de son exposition Oceania – Voyages dans l’immensité, le Musée Art & Histoire de Bruxelles organise une journée " familles " spécialement dédiée aux plus petits d’entre nous, à savoir les bébés de 0 à 3 ans.

Au cours de cette journée, les bambins pourront participer à différents ateliers en lien avec l’Océanie : marcher dans l’eau ou sur des coquillages, poser ses fesses dans le sable, découvrir la musique des îles, se laisser bercer dans un hamac, construire sa propre hutte ou peindre la mer, autant d’activités qui permettront aux enfants de sentir, goûter et explorer leur environnement. Un espace avec livres et doudous sera également aménagé pour s’y reposer après toutes ces aventures. Des activités sont également prévues pour les grands frères et les grandes sœurs, tandis que les parents disposeront d’un parking pour les poussettes, ainsi que d’un café dans lequel ils trouveront une table à langer, un micro-onde, des fruits, des boissons fraîches, des fauteuils confortables et des tissus pour les mamans qui allaitent.

Si vous le souhaitez, vous pourrez parcourirL’exposition Oceania – Voyages dans l’immensité est accessible au Musée Art & Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles jusqu’au 29 avril prochain. De la Papouasie à l’île de Pâques, en passant par Tahiti, Hawaï ou la Nouvelle-Zélande, on peut y découvrir les riches cultures qui se sont développées dans ce continent infini suspendu entre l’immensité du ciel et celle de l’océan. Parmi les œuvres exposées, on peut notamment admirer Pou Hakanononga, le dieu des pêcheurs de thon, une des rares statues colossales de l’île de Pâques ayant quitté son territoire d’origine.





Informations pratiques

Hula la Oceania! Babies on the Beach

Journée Familles pour les plus petits (0-3 ans)

Dimanche 18.03.18 – 10:00 – 17:00

Musée Art & Histoire

Parc du Cinquantenaire 10

1000 Bruxelles

02 741 73 31

www.mrah.be